Scontro frontale sulla Sp 40, restano molto gravi le due 19enni ferite

Si trova in coma farmacologico all’ospedale di San Giovanni Rotondo la ragazza di 19 anni coinvolta l’altra notte in un brutto scontro frontale sulla Strada Provinciale 40, tra Portocannone e Campomarino. La ragazza, residente a San Martino in Pensilis, è ancora in gravi condizioni e i medici non hanno sciolto la prognosi. Resta grave anche la compagna, 19 anni, residente a Campomarino.

Entrambe si trovavano nella Fiat Brava che si è scontrata contro un altro mezzo dopo che il conducente, sulla base dei primi accertamenti, ha perso il controllo del veicolo. Erano 5 complessivamente i giovani nella vettura e tra di loro le due 19enni che sono state trasportate d’urgenza al San Timoteo di Termoli per essere poi trasferite, in prognosi riservata, una a San Giovanni Rotondo e l’altra nell’ospedale di Ancona con l’eliambulanza.