Scontata la squalifica per doping, il molisano Appollonio torna a gareggiare

Dopo quattro lunghi anni di squalifica per doping, il ciclista molisano Davide Appollonio torna nel mondo del ciclismo. Il 30enne velocista isernino ha infatti firmato un contratto con la squadra Amore&Vita – Prodir che ha deciso di dargli una seconda chance dopo la lunga pausa forzata.

Un periodo nel quale l’ex corridore del Team Sky si era praticamente lasciato andare, mettendo su peso e allontanandosi forzatamente dal mondo delle corse. Poi la risalita e la voglia di riprendere dopo aver scontato la squalifica che è terminata solo pochi giorni fa.

Negli ultimi tempi Appollonio, che da tempo ha lasciato il Molise per trasferirsi in Toscana, ha superato tre test antidoping a sorpresa e ha quindi il via libera per il rientro in gruppo. In passato vanta diversi successi da professionista e un secondo posto in una tappa del Giro d’Italia.