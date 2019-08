Scelto il nuovo dirigente al governo del territorio e Vigili Urbani: è Francesco Morrone

Francesco Morrone, sottufficiale della Guardia di Finanza, nominato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti come dirigente della Polizia municipale. Il suo curriculum premiato nell’ambito della selezione per dirigenti, pubblicata nello scorso mese di giugno con una procedura selettiva per la copertura con contratto a tempo pieno e determinato di diverse posizioni dirigenziali in Municipio.

Il settore di riferimento è il III settore, cioè programmazione, gestione e governo del territorio. Francesco Morrone è stato giudicato il candidato idoneo a ricoprire il posto da dirigente in quanto il curriculum presenta – si legge nel decreto – “elementi significativi che dimostrano un omogeneo e qualificato profilo professionale”. L’incarico ha durata intanto di sei mesi, con possibilità di essere rinnovato per un periodo non superiore al mandato elettivo del sindaco.

Dopo Carmela Cravero alle finanze, Massimo Albanese agli affari generali, Silvestro Belpulsi all’ambiente e all’urbanistica e Gianfranco Bove ai lavori pubblici, con Francesco Marrone si va a completare il quadro dei nuovi dirigenti decisi dal primo cittadino eletto nello scorso mese di maggio alla guida della città.