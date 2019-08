Scatta il fermo pesca, barche in porto fino al 13 settembre

È scattato ieri, giorno di Ferragosto, il fermo biologico ittico nel mare molisano. Quest’anno infatti il fermo pesca da San Benedetto del Tronto a Termoli va dal 15 agosto al 13 settembre. Si erano già fermate invece le flottiglie dei tratti di Adriatico da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari.

“La novità di quest’anno è che – spiega Coldiretti Impresapesca – in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti.

Le giornate di stop saranno decise direttamente dai pescatori che dovranno darne comunicazione scritta entro le ore 9 del giorno stesso. L’intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019”.

In queste settimane quindi i pescherecci resteranno ancorati in porto. Fanno eccezione le piccole imbarcazioni, quelle definite della piccola pesca che non usano reti a strascico, che potranno continuare a uscire in mare.