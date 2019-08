Sbuca un grosso cinghiale e gli distrugge l’auto: ora chi paga i danni?

Disavventura con danni ingenti alla carrozzeria dell’autovettura quella in cui ieri sera è incappato un giovane guglionesano. Al volante dell’auto, stava risalendo da Termoli verso il paese dell’hinterland quando, all’altezza del ristorante Rino, sulla provinciale che collega la cittadina adriatica a Guglionesi, un grosso cinghiale è sbucato improvvisamente da un cespuglio tagliandogli la strada.

L’animale ha urtato con violenza contro il paraurti, ammaccandolo in più punti come è possibile vedere dalla fotografia. Quindi è riuscito ad allontanarsi infilandosi nella boscaglia che costeggia la strada. I Carabinieri, chiamati dalla stessa vittima dell’ennesimo incidente causato dalla presenza di ungulati che si spingono fin quasi ai centri abitati, non sono intervenuti in quanto – hanno spiegato al telefono – l’animale non era morto e non c’era alcuna carcassa.

Ma l’impatto con il cinghiale ha creato danni per svariate centinaia di euro, ed è ora inevitabile la riflessione: chi pagherà? Intanto il giovane ha valutato di sporgere denuncia, confidando che si possa ottenere un indennizzo per un danno materiale nel quale non ha alcuna responsabilità.