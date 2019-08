La Squadra volante ha denunciato due giovani campobassani responsabili del reato di ricettazione in concorso.

Mercoledì sera infatti, gli operatori della questura hanno rintracciato una Citroen C3, di cui circa una settimana fa era stato denunciato il furto da parte del proprietario. L’auto è stata individuata in Via XXIV Maggio ed il conducente alla vista della Polizia si è dato alla fuga, accelerando la marcia con lo scopo di far disperdere le proprie tracce.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere l’auto all’altezza di Via Piave, dove, a causa dell’elevata velocità, il guidatore ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada, finendo nei rovi presenti su uno dei lati della carreggiata.

A bordo erano presenti due uomini che, dopo essere usciti dall’abitacolo, hanno cercato di dileguarsi nella boscaglia circostante.

Le ricerche, hanno consentito agli operatori di raggiungere nell’immediato uno dei due uomini, T.C., 19 anni, mentre l’altro, il conducente, rimasto ferito nell’urto dell’auto in un primo momento è riuscito a sottrarsi al controllo della Polizia, ma poi è stato rintracciato nel giro di poche ore dalla volante e identificato.

I due ventenni, già noti alle forze di polizia per i numerosi precedenti, sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro