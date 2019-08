Una rottura improvvisa lascerà i rubinetti a secco in contrada Porticone nella giornata di oggi, sabato 17 agosto. Lo ha comunicato la Crea gestioni specificando altresì che a causa della rottura alla rete idrica comunale verranno effettuati dei lavori di riparazione straordinari.

Durante i lavori non potrà essere garantita la normale erogazione del flusso idrico nelle seguenti vie: Via Pisa, Via Torino, Via Napoli, Via Sassari, Via Como, Via Perugia, Via Genova, Via Amalfi, Via Sorrento, Via Catania, Via Cuneo, Via Verona, Via Bari, Via Udine e Via Positano.

I lavori interesseranno la rete stradale in via Firenze, all’altezza del civico 3 B. Per effettuarli in sicurezza, si rende necessario chiudere il tratto di strada che va dall’incrocio di via Torino verso la rotonda di via Firenze.

E infatti, già intorno alle 9,30 i lavori sono cominciati e le case sono rimaste senza acqua. La strada è stata chiusa e le attività commerciali sono dunque bloccate. Per regolare il traffico, oltre alla apposizione della segnaletica dei cantieri stradali mobili e temporanei, probabilmente interverranno i vigili urbani così da far entrare le auto dalla rotatoria di via Firenze.

Quanto ai lavori, si dovrà scavare per circa 2-3 metri in profondità così da raggiungere il tubo rotto. Tubo che non verrà sostituito ma semplicemente riparato. I lavori andranno avanti fino a che non si riparerà il tutto. Al momento, a detta dei tecnici al lavoro, non è dato sapere quanto tempo ci vorrà e per quanto tempo la strada resterà in quelle condizioni, e dunque chiusa al traffico.

Si prevedono dunque notevoli disagi per i residenti di quella zona di Termoli. Senza acqua, in un fine settimana che si prevede caldo, e cambi di viabilità che sicuramente non saranno ben accolti da chi vive lì.