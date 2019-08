Nella serata di venerdì 2 agosto il Rotaract Club di Termoli ha svolto il passaggio delle consegne nominando così il nuovo presidente del club cittadino che abbraccia i giovani del territorio. Raffaella Mastantuoni ha consegnato la carica nelle mani di Antonio Scutti, attraverso la cerimonia della spillettatura che segna simbolicamente l’incarico.

Nel corso della serata che si è svolta al Lido Alcione sul lungomare nord i due presidenti hanno potuto concludere e cominciare un nuovo anno, alla presenza di alcuni soci del Rotary Club di Termoli e della presidente Elisabetta Di Massa.

“E’ stato un anno impegnativo sotto tanti punti di vista – ha aperto la presidente Raffaella Mastantuoni – e ti auguro un anno ricco di lavoro, impegno, soddisfazioni e collaborazione grazie ai quali riuscirete a fare grandi cose per il territorio”.

“Per me il Rotary e il Rotaract sono una famiglia – ha aperto Antonio Scutti da presidente – per questo mi auguro che ognuno dei soci possa partecipare con entusiasmo, impegno e dedizione per realizzare attività per il territorio oltre che per il distretto, senza dimenticare mai di metterci il cuore”.

Nel corso della cerimonia ha preso la parola anche la presidente del Rotary Club di Termoli Elisabetta Di Massa la quale ha sottolineato il valore della legalità e delle regole “perché se seguiamo le regole, saremo liberi”, ha concluso.