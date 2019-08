Rogo all’hotel Kristall: a fuoco due materassi. Stanza sequestrata, indagini in corso

Pomeriggio di tensione a Campitello Matese: un incendio che si è sviluppato in una stanza dell’hotel Kristall ha provocato paura e apprensione tra gli albergatori e tra chi in quel momento sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in una delle località di montagna più importanti del Molise.

Intorno alle 15.30 di oggi – 30 agosto – la chiamata al 115 e il pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso che hanno raggiunto il posto con tre squadre.

Il rogo, stando a quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato causato dall’incendio di alcuni materassi.

Fortunamente le fiamme sono rimaste circoscritte alla stanza dell’albergo in cui si erano sviluppate. Secondo le prime ricostruzioni, in quel momento la camera dell’hotel era vuota e questo dettaglio rende un po’ misterioso l’accaduto. Perciò, la stanza è stata posta sotto sequestro dai Vigili del Fuoco, le cui indagini dovrebbero far luce sull’accaduto.

