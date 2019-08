Risolto il giallo della sabbia bagnata, è una perdita. Lungomare senz’acqua per la riparazione

Come anticipato, la chiazza umida sulla sabbia del litorale nord e la relativa pozzanghera che si è creata sull’arenile sono la conseguenza di una importante perdita dalla condotta di acqua potabile della zona. Come accertato dal settore Lavori Pubblici del Comune, si tratta appunto di una infiltrazione che è riuscita a scavarsi un varco sotterraneo fino ad arrivare quasi alla riva del mare e, una volta lì, affiorare in superficie, innescando il fenomeno che ha suscitato interrogativi e anche un po’ di allarme tra bagnanti e balneatori.

L’infiltrazione è stata riscontrata da Crea Gestioni, e in mattinata è stato dato incarico a una ditta per riparazione del guasto. I lavori sono stati decisi con urgenza, perchè la perdita potrebbe aumentare di intensità e compromettere addirittura il manto stradale.

Il Comune dunque ha deciso di aprire il cantiere immediatamente e procedere alle riparazioni, anche se qualche balneatore aveva prospettato l’invito ad attendere per non arrecare disagi con la stagione balneare ancora in corso. ma attendere è stato ritenuto troppo rischioso, e di conseguenza i mezzi e gli operai sono al lavoro. Per consentire la riparazione della perdita tuttavia è stato interrotto il flusso idrico in tutta la zona. Lungomare Colombo è senz’acqua sull’intero tratto nord, dal centro al lido La Piovra. Un disagio che dovrebbe protrarsi al massimo fino alle ore 14 di oggi, 28 agosto, ma per i lidi si tratta chiaramente di un problema.