C’era perfino una lavatrice abbandonata in via Lissa, zona ospedale San Timoteo. Non c’è fine all’abbandono di rifiuti e sono tante le zone di Termoli che vengono scambiate per discariche a cielo aperto.

La Rieco Sud si vede costretta, oltre ad appellarsi al senso civico dei cittadini, ad interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. E non può essere altrimenti visto il persistere – da parte della popolazione – degli abbandoni illeciti di rifiuti, di qualunque tipo. Nella mattinata di ieri (13 agosto) gli operatori sono intervenuti su diversi punti sensibili, tra cui via Lissa, dove è stata raccolta una ingente quantità di rifiuti abbandonati tra cui Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e ingombranti.

Nella foto che segue l’area dopo l’intervento di pulizia.

L’Azienda non si stanca di rinnovare l’appello a tutti i cittadini e i turisti ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso l’ambiente che ci circonda. L’invito rivolto a tutti, ancora una volta, è a rispettare le giornate di conferimento, a separare correttamente i rifiuti per limitare le quantità di secco residuo destinato alla discarica e ad utilizzare esclusivamente i contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito.

Quanto agli ecobox, la ditta ribadisce come “le isole ecologiche dislocate sul territorio comunale (via Carlo del Croix, via Cannarsa, via Rio Vivo e Lungomare Nord) sono ad uso esclusivo di specifiche utenze autorizzate, è pertanto vietato conferire i propri rifiuti domestici sia all’interno che all’esterno di esse. Pochi giorni fa Primonumero si era occupato proprio della situazione di via Cannarsa, con l’ecobox strabordante di rifiuti perchè – così come denunciato dai residenti del palazzo – utilizzata anche da chi non ne avrebbe diritto.