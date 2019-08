Quando le segnalazioni fanno centro. Due giorni fa un cittadino aveva scritto una lettera al Sindaco di Termoli per denunciare lo stato di cattiva illuminazione in cui versava il quartiere Sant’Alfonso, e che Primonumero.it ha scelto di pubblicare. Oggi la sorpresa: buona parte del lavoro è stato fatto.

È sempre il signor Jacopo S., il cittadino che aveva inoltrato la segnalazione di modo che arrivasse al primo cittadino, ad affermarlo e con somma e gradita sorpresa.

“Oggi tornando da lavoro ho avuto la sorpresa di ritrovare tre quarti del lavoro fatto”. Il signor Jacopo – che non vive nel quartiere ma che lo frequenta spesso perché è lì che vivono i suoi nonni – ha spiegato che il parchetto è tornato ad essere ben illuminato e che il lampione nel tratto a doppio senso fra il campetto di calcetto e il parco giochi è finalmente funzionante.

“Purtroppo – prosegue il signor Jacopo – mancano all’appello i due lampioni in via Inghilterra e in via Germania”.

Nel ringraziare il giornale per aver preso a cuore la sua segnalazione, il cittadino termolese appare dunque molto soddisfatto per la tempestiva risoluzione di buona parte dei problemi che proprio lui aveva segnalato all’Amministrazione.

Non capita spesso, ma a volte la soluzione ai problemi si trova facilmente. Con l’impegno di tutti.