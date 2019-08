Principio di incendio in appartamento a Palata. Fiamme allo svincolo San Martino-Bifernina

Giornata caratterizzata dagli incendi quella di oggi, lunedì 12 agosto, soprattutto nel basso Molise. Il 115 è in azione dalle prime ore del mattino in diversi interventi per scongiurare i pericoli ed evitare che il fuoco faccia danni maggiori.

Uno degli interventi di maggiore rilievo si è verificato nella tarda mattinata a Palata, dove c’è stato un principio di incendio in una abitazione. Per fortuna una squadra dei Vigili del Fuoco da Termoli è riuscita ad arrivare in tempo per poter spegnere sul nascere il rogo ed evitare che si propagasse all’interno dell’abitazione. Non ci sono stati feriti.

Nel pomeriggio invece diversi roghi si sono verificati nelle campagne del basso Molise e in particolare un incendio è stato segnalato nei pressi della Bifernina allo svincolo di San Martino in Pensilis come si può vedere nel video pubblicato da primonumero.it.

Le fiamme hanno avvolto una circoscritta area di sterpaglie e vegetazione incolta. Per fortuna la strada che da San Martino conduce alla Statale 647 non è stata interessata e l’intervento dei soccorsi ha scongiurato la chiusura dell’arteria stradale.