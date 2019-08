A Vastogirardi il 14 agosto verrà presentato il musical “Plasticonia”, una fiaba originale che racconta la storia di due mondi contrapposti: il primo, Plasticonia, sommerso dalla plastica e dominato dalla Strega Monnezza e dal suo diabolico seguito; il secondo, Fantagirardi, abitato da umani con un’insaziabile volontà di riciclare la plastica, protetti e incoraggiati dalla Regina Salvezza.

Una storia che racconta e, al tempo stesso, informa di come l’uomo abbia fatto un uso smodato delle plastiche. L’intento del progetto è infatti quello di lanciare un messaggio preciso: “Anche dalla plastica può nascere un fiore”; dando voce alla danza e, soprattutto, alla musica, si viene invitati ad un suo uso corretto, mettendoci al corrente di come siano state trovate soluzioni per salvare il nostro pianeta da un’allarmante invasione.

Il lavoro, a cui hanno aderito gli abitanti del borgo, è iniziato lo scorso 22 marzo, con il recupero della plastica da buttare, per poterle dare nuova vita. Questo evidenza che non tutti rimangono insensibili alla problematica dell’inquinamento, come ben dimostra la comunità di Vastogirardi.