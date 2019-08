Quando c’è di mezzo la comicità innata ed il divertimento è difficile non ridere e, anche se si tratta di una conferenza stampa per la presentazione di uno spettacolo comico, sono le battute a farla da padrona. Se poi, davanti ai giornalisti, ci sono Pio e Amedeo, allora anche la più semplice delle chiacchierate si trasforma in show.

Il duo comico originario di Foggia, ha scelto il Teatro Verde del Parco Comunale di Termoli per la tappa zero del loro tour dal titolo ‘La classe non è qua’ che questa sera, a partire dalle 21.30, animerà il parco ‘Girolamo La Penna’. Una location di tutto rispetto che è stata selezionata da Pio ed Amedeo per una fortunata coincidenza: “Ero qui in ferie, come sempre – ha scherzato Amedeo – Ho detto a Pio che, se voleva esibirsi, avrebbe dovuto raggiungermi perché non mi andava di viaggiare. Così è nata la tappa zero a Termoli”.

Un inizio spettacolare che rappresenta una prova importante per il duo che porterà la loro comicità in giro per l’Italia con una tappa all’Arena di Verona: “Termoli è la prova generale – hanno commentato Pio e Amedeo – A Verona troveremo lo stesso palco che c’è qui. Questa sarà la nostra prova. Sicuramente sbaglieremo, ma ci rivedremo per correggere gli errori”.

Il piccolo teatro nel parco comunale sarà gremito, visto che lo spettacolo è sold-out e loro, i protagonisti, non perdono tempo a scherzare: “Portiamo fortuna, stamattina mancavano delle sedute, ora ci sono tutte. Dobbiamo venire più spesso così risistemano tutto”.

La conferenza si è conclusa tra selfie, risate ed applausi, ma prima di lasciare la stampa per dedicarsi alle prove, Pio e Amedeo hanno inviato un messaggio all’amministrazione comunale: “Speriamo che questo piccolo spazio verde venga sempre curato, così possiamo tornare a divertirci con voi”.