L’avevamo chiamata la ‘piazzola della vergogna’ perché bersaglio di ripetuti abbandoni di rifiuti di ogni tipo. Stavolta a ripulirla ci penseranno i volontari di Friday’s for Future Termoli che giovedí 29 agosto torneranno in azione sulla strada provinciale 113, la Fondovalle del Sinarca, all’altezza di Guglionesi.

Non a caso si chiama SinarCleaning. Così gli organizzatori: “In collaborazione con quei bravi ragazzi di Guglionesi cercheremo di pulire una bellissima area di sosta attrezzata tra i campi del Sinarca, punto di passaggio per molti turisti, ciclisti e sportivi. La zona da sempre si presenta critica per l’abbandono sconsiderato di rifiuti urbani e la mancata pulizia da parte degli enti preposti”. D’altra parte, gli stessi volontari dell’associazione ambientalista sottolineano come, per arginare questo barbaro fenomeno, “basterebbe una semplice fototrappola e un po’ di cura per fermare questo scempio”.

In attesa di ciò e dell’intervento ‘pubblico’, ci penserà l’associazione a riportare pulizia in quell’area oggi deturpata. E lanciano l’appello a tutti i cittadini: “Vi invitiamo tutti ad unirvi a noi armati di guanti, sacchi e buona volontà per aiutare il territorio e manifestare contro la totale incuria delle istituzioni”. L’appuntamento è alle 16,30.