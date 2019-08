Perseguitava da cinque anni una giovane coppia. E quando ieri sera (30 agosto) li ha incontrati al festival delle birre artigianali ha iniziato a urlare contro i due e a minacciarli. Il pregiudicato 49enne è stato immediatamente bloccato dalla Polizia che stava svolgendo il servizio d’ordine durante la manifestazione in corso di svolgimento in villa de Capoa, al centro di Campobasso.

L’uomo era una ‘vecchia’ conoscenza delle forze dell’ordine: era stato già interessato da un ammonimento del questore proprio a causa dei comportamenti persecutori messi in atto nei confronti di moglie e marito, operatori nel settore e presenti a ‘Birrae 2019’ per pubblicizzare i prodotti della propria azienda.

Anche l’anno scorso li aveva molestati: la manifestazione era simile a ‘Birrae’. Li aveva disturbati con minacce e con un atteggiamento aggressivo spaventando anche coloro che erano presenti all’evento. Stanchi di essere perseguitati e di non riuscire a sostenere più una situazione iniziata nel 2014, la coppia aveva dunque deciso di presentarsi in Questura e sporgere querela nei confronti del pregiudicato per il reato di stalking. Da qui il provvedimento di ammonimento del Questore di Campobasso.

E’ proprio sulla base di tale provvedimento e in caso di condotta reiterata che scatta l’arresto. Proprio com’è avvenuto ieri sera durante il Festival delle birre artigianali di Campobasso.

La Polizia ha subito notato il 49enne aggirarsi tra gli stand allestiti in villa de Capoa e ha iniziato a seguirlo attentamente temendo che potesse iniziare ad essere aggressivo e dunque turbare anche il regolare svolgimento della manifestazione. Il pregiudicato, come era forse prevedibile, quando si è accorto della presenza della coppia che perseguitava, si è diretto verso il loro stand e ha cominciato ad inveire rivolgendo loro frasi offensive.

E’ stato subito bloccato dagli agenti e allontanato dalla villa per evitare rischi alle numerose persone che stavano sorseggiando una birra chiacchierando con gli amici. Accompagnato presso gli uffici della Questura e sottoposto a perquisizione personale, il 49enne è stato tratto in arresto per il reato di stalking proprio perchè aveva avvicinato e molestato la coppia nonostante il divieto impostogli con l’ammonimento del Questore. L’uomo è stato successivamente condotto presso la casa circondariale di Campobasso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)