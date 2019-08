Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guardrail, paura allo svincolo della A14

Brutto incidente nella tarda serata di ieri 24 agosto sulla statale 87, all’altezza dello svincolo autostradale di Termoli. Alle 23 circa un’auto ha impattato con violenza contro il guardrail al chilometro 220,2. Leggermente ferito il conducente che era da solo nell’abitacolo.

Il 115 di Termoli ha messo in sicurezza l’auto permettendo così al 118 di curare il ferito. Il traffico regolato dalla Polizia Stradale è rimasto bloccato per qualche tempo in attesa del recupero della vettura e per ripristinare la sicurezza sull’asfalto.

Ma si è trattato soltanto di uno dei tanti interventi dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, soprattutto a causa di incendi.