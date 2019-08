Pascale e Salvatore membri della commissione per gli elenchi comunali dei giudici popolari

Il consigliere comunale della Lega, Alessandro Pascale, in procinto di subentrare anche nell’assise provinciale, è stato nominato, insieme alla collega Alessandra Salvatore (Pd), nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

Insieme al sindaco Roberto Gravina, i due consiglieri di opposizione a Palazzo San Giorgio dovranno occuparsi della formazione di due elenchi di cittadini residenti a Campobasso ai fini dell’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello.

I giudici popolari sono semplici cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello per l’esercizio delle funzioni giudicanti proprie di questi due organi. Costituiscono la componente non togata ovvero popolare del collegio. Il Comune ogni due anni attraverso questa commissione, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, procede alla formazione di due distinti elenchi di cittadini residenti in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di Giudice Popolare, rispettivamente, presso la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello. Questi elenchi servono ad aggiornare per il biennio successivo gli albi e le liste generali.