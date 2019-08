Ancora scene di incuria e degrado a Termoli. Stavolta siamo a Difesa Grande, quartiere periferico ma popolatissimo dove agli inizi di agosto si è svolta la festa di quartiere con tanto di giostre e piccolo Luna park, allestito proprio nell’area alle spalle del parchetto riservato ai bambini.

Il piazzale in cemento davanti alla scuola, che lunedì ha riaperto per i preparativi in vista del nuovo anno scolastico che inizia il prossimo 2 settembre, è sporco di olio di motore e larghe chiazze resinose. Ma non solo. Proprio accanto all’edificio scolastico campeggiano due materassi uno sull’altro, avvolti in un vecchio cellophane ormai bucato in più punti. Chi li ha lasciati lì? I residenti sostengono che si trovano in quella posizione da settimane e nessuno è andato a prenderli.

Un quadretto che ha sconcertato gli stessi operatori scolastici, i quali si augurano quantomeno che per il suono della campanella sia fatta un po’ di pulizia. Inoltre, secondo quanto riferito da un cittadino, sarebbe stata divelta anche la targa che dedica il giardinetto ai magistrati Falcone e Borsellino, che tuttavia ora è stata riappiccicata alla meno peggio.