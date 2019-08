Parcheggi blu vuoti e auto selvagge che intralciano “col benestare dei Vigili”

“Mi trovo in vacanza a Termoli ed usufruisco del parcheggio al lungomare nord. Premettendo che a nessuno piace pagare il posteggio, mi trovo nella situazione imbarazzante di pagare (poco in verità) e vedere moltissime auto posteggiate ad ostruire la carreggiata, pur avendo a disposizione molti stalli vuoti. Chiamando la polizia municipale per segnalare l’anomalia mi viene detto di avere direttive per “tollerare” la situazione. Ci si trova nella assurda condizione per cui i fessi pagano (se sbagliano di qualche minuto si ritrovano la multa dei solerti ausiliari) ed i furbi intralciano la carreggiata e mettono a rischio la circolazione senza avere nessuna sanzione. Si può per una volta cercare di far rispettare le elementari regole stradali a discapito dei furbi e non degli onesti? Grazie”.

Lettera firmata