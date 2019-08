Ospedale: casse vuote, piatti bucati

La fotografia è eloquente: piatto di plastica sfondato. E’ il contenitore col quale oggi, 20 agosto, è stato servito il pollo a un malcapitato paziente ricoverato al San Timoteo. “L’olio si è riversato fuori, sporcando tutto” denuncia un familiare, che senza voler entrare in polemica segnala legittimamente come non solo il servizio sanitario, ma anche il servizio di catering del San Timoteo lasci molto a desiderare. “Vergognoso” il commento a supporto delle immagini. Va bene la crisi, va bene la necessità di risparmiare perchè non c’è un euro nelle casse pubbliche, ma i piatti rotti proprio no.