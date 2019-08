Oroscopo sotto l’ombrellone

ARIETE: Rimboccatevi le maniche perchè Marte non vi aiuterà a diventare più altruisti, siete allergici alle violenze e solo voi sapete replicare a chi vi chiede se i soldi facciano la felicità, gli rispondete infastiditi: concentrati piuttosto a non essere povero dentro; TORO: Incompatibili con la maleducazione, si sa che Venere è biricchina, quindi in amore siate fedeli, se vi è rispetto, onestà, pazienza e comprensione, non ci sarà bisogno di far intervenire le Stelle, tanto c’è l’avete già a fianco;

GEMELLI: La gentilezza è una dote naturale per persone come voi, ma, anche se avete Giove favorevole, occhio a non farvi rapire dalla sensazione di onnipotenza, rimanete con i piedi per terra, lasciate agli altri i voli nello spazio;

CANCRO: Siete da tutelare, donate affetto indipendentemente da quello che ricevete. Nonostante Saturno sia sempre con voi, state rischiando di perdere la sensibilità e l’empatia della vostra personalità. Avete un cuore d’oro perchè trasformarlo in pietra?;

LEONE: Avete un’intolleranza all’inciviltà, adorate i tormentoni estivi, e ci credo! Alla consolle c’è il dj Plutone. Siete curiosi, perseveranti e laboriosi, mai ipocriti, nella movida cercate l’equilibrio e non l’estasi, senza fare il passo più lungo della gamba;

VERGINE: Urano è un fedele alleato, ma dovete scendere in guerra contro la prepotenza e l’insulto, in difesa dei più deboli, sarete in grado di sganciare bombe di cortesia e non mine di volgarità, quindi armatevi e partite!;

BILANCIA: La Luna stravede per voi, il motivo? Siete affidabili, imparate di più ascoltando che parlando, non deludete mai, portate a termine quanto vi viene assegnato, senza che ci sia qualcuno a ricordarvelo, peccato solo gli esami non finiscano mai;

SCORPIONE: Per voi nessuno è migliore di un altro, infatti la tolleranza sulla vostra colonnina di Mercurio raggiunge il massimo livello storico. Provate affetto per gli animali, ma dovete mettere da parte l’orgoglio se volete chiedere scusa più spesso;

SAGITTARIO: Considerate fondamentale il salvataggio del pianeta Terra e vi opponete agli imbroglioni e sfruttatori. Sapete come compensare lavoro e svago, ma non siate troppo influenzabili e facili al trasporto, attenzione perchè è un attimo cadere nel burrone delle insicurezze;

CAPRICORNO: Come gli antichi romani, siete in sintonia con Nettuno, venuti al mondo già veterani, avete un debole per gli anziani e gli ammalati. Carattere timido e riservato, essenziale tenere a mente che è un dovere quello di aprirsi agli altri e lasciarli entrare;

ACQUARIO: In voi il Sole sorge sempre e non tramonta mai, la parola d’ordine è “fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Abbracciate il cambiamento, per voi la tirannìa è un colpo al cuore, rivoluzionari fino al midollo, tanto da avere come motto “Liberté, Égalité, Fraternité”;

PESCI: Chi meglio di voi sa che pesci prendere, infatti i satelliti vi orbitano intorno come trote allevate in un vivaio. Alle bugie dite no grazie, resto nella verità, avete la capacità di relazionarvi con le persone senza doppi fini, attribuendo valore alla dignità del prossimo.

Non è l’oroscopo del giorno o dell’anno, è nato sotto l’ombrellone, perchè i sani sentimenti non sono prevedibili, non hanno scadenze, ma soprattutto non vanno mai in vacanza.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)