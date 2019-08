Sono gialli, grandi e alti e hanno fatto la loro comparsa nei giorni scorsi, quando la Rieco ha collocato i nuovi cassonetti degli abiti usati su tutto il territorio comunale. I contenitori, 27 in totale, sono stati sistemati in via Biferno, nei pressi del campo sportivo e dell’ingresso della Misericordia, di fronte all’ospedale in viale San Francesco, in via dei Pioppi, nei pressi della chiesa del Carmelo in via Panama e poi ancora in via dello Stadio e in via Argentina, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore.

Inoltre sono stati sistemati in piazza Largo delle Foibe e in via Montecarlo, vicino alla chiesa del Crocifisso. E poi ancora in via Pascoli, via Padova e via Firenze nella zona di Porticone, mentre a Rio Vivo nel parcheggio di Giorgione e ancora in via Sardegna, viale Trieste, in piazza del Papa, viale d’Italia e infine in via Corsica e via Arti e Mestieri, all’Ecocentro comunale.

I nuovi contenitori studiati da Rieco Sud e utilizzati per la raccolta sono innovativi nella forma e nell’aspetto per essere facilmente visibili e rendere comprensibile ai cittadini la funzione del cassonetto. “Recuperando gli abiti usati si riduce la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire e si compie un importante gesto di solidarietà sociale“, spiegano dalla ditta.

Nei cassonetti degli abiti usati vanno conferiti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, coperte, scarpe appaiate in buono stato e altri accessori per l’abbigliamento. Gli abiti e gli accessori devono essere in buono stato e introdotti nei contenitori in buste ben chiuse e non troppo voluminose.