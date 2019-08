Notte di paura, fiamme in due appartamenti: anziana soccorsa dall’ambulanza

E’ stata una notte di paura a Isernia e a Venafro, dove sono andate a fuoco due abitazioni. Il primo incendio in via Roma, nel centro storico del capoluogo pentro, dove le fiamme si sono propagate da una pensilina ad un vicino appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia è stato provvidenziale e ha evitato che il rogo distruggesse la casa e si diffondesse al vicino pollaio.

Si è reso necessario pure l’intervento dell’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziana signora che vive nell’abitazione e che aveva inalato il fumo.

Un altro incendio ha interessato anche un’abitazione di Venafro. In questo caso, le fiamme erano scaturite dal vano cucina, forse dal frigo come accertato dai Carabinieri del Norm giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa.

Utilizzando l’estintore in dotazione sull’autovettura di servizio, i militari sono riusciti a domare il fuoco, mettendo in sicurezza sia le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, sia gli spazi circostanti all’immobile. Il pronto intervento dei carabinieri dunque non solo ha scongiurato che qualcuno potesse restare ferito, ma ha anche limitato i danni causati dal rogo. Il successivo intervento dei vigili del fuoco ha garantito la messa in sicurezza dell’intera area.

Probabilmente le fiamme sono scaturite da cause accidentali.