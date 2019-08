Nonna Ombra

In questo periodo mi amate a tal punto, che avete già avviato il processo per la mia beatificazione! A dirla tutta sono anche il terrore degli appassionati della tintarella o di quelle piante bisognose di sole. Io e la luce siamo state calunniate, non capisco perché ci avete etichettato come il male e il bene, per giunta senza nemmeno conoscerci, non a caso faccio parte delle antiche arti cinesi, sono trasparente, senza corpo, mi puoi toccare ma non senti nulla e non puoi prendere niente, tuttalpiù rischi di sporcarti. Mi sento come una nonna con i suoi nipoti, fulcro dell’equilibrio famigliare, vi seguo sempre, costantemente con voi e se dovessi giocare a nascondino mi scoprireste immediatamente, forse sono un po’ dispettosa, annualmente vinco il premio Nobel per l’indisponenza, perchè se esisto è solo grazie alla luce, ma io per ringraziarla ne impedisco il suo passaggio.

Quante persone mi usano per tramare e ordire una qualche macchinazione segreta contro qualcuno per colpirlo a tradimento, altri invece non necessitano di me perchè la loro reputazione non ha punti oscuri, mi considero una sagoma proiettata dalla luce, calda quando mi sviluppo sulla sabbia bollente o sul fuoco, fredda se mi estendo sul ghiaccio, morbida se mi formo sulla guancia di un bambino o su un cuscino, ruvida se mi espando su un muro o sull’asfalto. Come una nonna, anche quando pensi che non ci sia, cercami per bene, come fa un raccoglitore di funghi, prima o poi mi troverai, perchè io sono la tua ombra.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)