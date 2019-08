Non c’è sangue, sale operatorie paralizzate in tutti gli ospedali. Appello ai donatori, grande risposta

La fila è iniziata di buon’ora al centro trasfusionale dell’ospedale di Campobasso: 32 persone si sono presentate al primo piano per donare il sangue dopo l’appello dell’Avis. “C’è carenza di sangue, bisogna donare urgentemente”.

L’emergenza riguarda tutti gli ospedali molisani – dal Cardarelli al Veneziale di Isernia fino al San Timoteo di Termoli – che si trovano a dover fronteggiare quella in estate diventa una carenza fisiologica: i donatori sono in vacanza, mentre aumentano gli incidenti o le richieste dei malati. Ecco cosa fa precipitare la situazione che “purtroppo non si risolve con le donazioni di oggi, quindi invitiamo le persone a venire qui al Cardarelli anche nei prossimi giorni“. A dirlo è la dottoressa Silvia Piano, unico medico strutturato nel reparto diretto dal dottor Pasquale Marino.

Con lei riusciamo a parlare per pochi minuti perchè anche qui, come tutto il nosocomio, c’è carenza di personale e gli operatori lavorano senza fermarsi un attimo.

“Ci troviamo a fronteggiare una forte carenza di sangue”, racconta la dottoressa Piano. “Per questo sono stati bloccati gli interventi programmati al Cardarelli e nelle strutture afferenti, alla Cattolica, a Isernia e Termoli.

Quindi, è un’emergenza regionale e purtroppo con le donazioni di oggi non riusciamo a risolvere le criticità e a ripristinare tutti gli interventi. Purtroppo – aggiunge – in estate la carenza di sangue è fisiologica perchè i donatori sono in vacanza, aumentano gli incidenti e le richieste al pronto soccorso da parte degli anziani, ci sono gli anemici…”.

Da parte loro, i donatori si sono messi pazientemente in fila: questa mattina (28 agosto), dimostrando la consueta generosità, si sono mobilitati per un’azione che reputano al pari di un dovere civico. “E’ un obbligo morale”, sottolinea Piero, 36 anni, mentre attende il suo turno. “Io poi appartengo al gruppo sanguigno 0 negativo…è ancora più importante”.

Luigi e Roberta, 40enni, sono donatori da qualche anno. “Sono 0 negativo ovvero donatrice universale e il mio sangue serve sempre. Quindi con un semplice gesto posso salvare qualcuno”, dice lei. “Il sangue non si può produrre artificialmente – osserva il marito – insomma è una donazione, seppur di lieve entità. Mentre per chi riceve è sempre un gran dono”.

“Dono per aiutare chi ha bisogno”, commenta invece Stefano. Anche lui e il cugino Davide, trent’enni, sono donatori da un po’ di tempo. “Io lo faccio perché essendo 0 positivo sono considerato donatore quasi universale. E poi lo faccio pure per tenermi sotto controllo”, aggiunge quest’ultimo.

L’emergenza sangue intanto ancora non rientra e l’Avis, che sta continuando ad allertare i donatori, rilancia l’appello su Primonumero.

“Purtroppo in questo periodo – sottolinea Fabiola Neri – le donazioni scarseggiano a causa delle vacanze estive e i politraumatizzati aumentano. Quindi chiediamo ai nostri donatori di venire a donare e a chi non lo ha mai fatto di cogliere l’occasione e recarsi nel Centro trasfusionale. Occorrono tutti i gruppi. Chi dona di più? All’Avis di recente si sono iscritti molti giovani e siamo felici perchè così potranno sostituire i donatori più anziani”.