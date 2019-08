Clamorosa decisione della Capitaneria che per motivi di sicurezza ha deciso che quest’anno soltanto la barca del Santo patrono di Termoli, San Basso, uscirà in mare per la processione della tradizione.

Tutte le autorità, i curiosi, i giornalisti, la banda, e chiunque avrebbe voluto andare in processione al largo come ogni 3 agosto è stato costretto a scendere dalle imbarcazioni agghindate a festa e pronte a partire.

La decisione è stata presa a causa del maltempo di queste ore. La giornata della processione in mare è infatti caratterizzata da una leggera pioggia e da un forte vento di maestrale che rende difficoltosa la navigazione.

La cattiva notizia è stata comunicata per voce del comandante e armatore Maretto Recchi poco dopo le 8,30: “la processione del 3 agosto con le barche in mare in onore di San Basso non si farà, colpa delle condizioni meteo e della pioggia che impediranno la tradizionale traversata” ha detto.

Uscirà dal porto solo la Luigi Padre con il santo patrono per gettare la corona vuota, tutti coloro che sono sulla barca saranno costretti a scendere e ad assistere dalla banchina del porto.

seguono aggiornamenti