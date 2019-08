Una nuova società di basket ai nastri di partenza. Si chiama Air Basket Termoli e potrebbe giocare nel prossimo campionato di serie C Silver, quello che negli ultimi anni ha visto brillante protagonista l’Airino.

Dietro la nuova creatura c’è una vecchia conoscenza della pallacanestro locale, vale a dire l’ex direttore sportivo dell’Airino e prima della Virtus Termoli, Manrico Pitardi.

“All’alba della nuova stagione sportiva il panorama regionale si arricchisce di una nuova squadra, di cui gli appassionati di palla a spicchi hanno già cominciato a parlare nel corso di questa estate – si legge in una nota della società -. Con un team di volti già noti nel nostro settore cestistico che vede come Presidente Manrico Pitardi, nasce “Air Basket Termoli“.

La nuova società ha nei giorni scorsi presentato richiesta di partecipazione al Campionato di C Silver abruzzese ed è già “fortemente attiva sul mercato per poter creare un roster competitivo ed aperto ai giovani. E proprio a tal fine si avvarrà della collaborazione con l’ASD Molise Basket Young, società da sempre impegnata nella valorizzazione della pallacanestro giovanile”.

Secondo quanto riferisce il nuovo club “si preannuncia un sodalizio forte per ambo le parti e che sicuramente arricchirà reciprocamente. Air Basket potrà contare sul solido gruppo Young trovando in questo ragazzi motivati e tecnicamente preparati, e dal canto loro questi ultimi potranno avere la possibilità di calcare il parquet della “Prima Squadra”, ragione in più per dare il meglio di sé”.