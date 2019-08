Il Festival di musica un po(p) sconosciuta torna anche nell’estate 2019 e raddoppia i suoi appuntamenti con gli eventi dal vivo e abbraccia l’intero fine settimana. Si parte domani venerdì 9 agosto e per tre giorni, fino a domenica 11 animerà la spiaggia del lido balneare Le Dune Beach sul lungomare nord di Termoli e il locale “Il Tempo sospeso”, tornato ad ospitare gli eventi da qualche mese in contrada Demanio e Spugne tra la città adriatica e Petacciato, tra cui Guè Pequeno lo scorso luglio.

Tanti gli artisti che saliranno sul palco, accompagnati anche da una serie di artisti locali per un appuntamento che torna ancora una volta nel periodo estivo dopo i successi ottenuti negli scorsi anni. La formula è la stessa, con qualche novità in fatto di luoghi e organizzazione, visto che raddoppia. “In totale – raccontano gli organizzatori dell’associazione CreaTe che hanno curato gli appuntamenti – arriveranno a Termoli 18 dischi d’oro e 8 dischi di platino, dj e cantanti che hanno ottenuto milioni e milioni di streaming e visualizzazioni su Youtube. Si tratta di alcuni tra i volti più noti del panorama italiano, con nomi storici e ultimi arrivati, un mix di generi ed artisti, un mix di emozioni tra live e djset, tra storia e novità, guest nazionali, amici e dj del territorio per valorizzare anche gli artisti del luogo. Tutto ‪in tre giorni‬, 35 ore di musica e 25 esibizioni“.

Al centro dei live ci sarà la musica italiana con i protagonisti dei migliori festival e della discografia del momento. Si parte domani, venerdì appunto, dalle 16 alle 20 sulla spiaggia de Le Dune con The Next Movement Pres. Byong, Bartolabile e Fritz Da Cat. Il concerto si sposterà poi nel locale de Il Tempo sospeso a partire dalle 20 e fino alle 5 del mattino con Mecna e Luche. Con loro anche alcune band locali: Tony Joz feat Dj Johnny Jay, Endigii & Itten, Skerna & Aperkat, il dj set dei The Terkaholics con i Belza Bwoy e uno show case, i Donpero con back dj.

Sabato 10 agosto poi si riprenderà in spiaggia allo stesso lido sempre dalle 16 con Ultima Festa, italian indie Night per poi spostarsi alle 20 in discoteca con Franco126, Psicologi, Mangroovia, Mekkani presenta dj Ralf, gli Syls B2BMhoscu e i We are musica presenta Ilario Palma.

Domenica 11 agosto infine per l’ultimo appuntamento la spiaggia de Le Dune sarà l’unico palcoscenico che accoglierà il gran finale gratuito per una lunga maratona di musica dal vivo che partirà alle 16 e si concluderà alle 2.30: sul palco si esibiranno gli Ant Aka a-Tweed, i Ciao, a seguire discoteca italiana, i Sofreshandsoclean, Mekkanì Crew, Nico Dor B2B Tommy Dvotion.

Gli eventi di venerdì e sabato pomeriggio al lido Le dune, come quello di domenica 11 sempre alle Dune sarà a ingresso gratuito, mentre gli ingressi a Il Tempo sospeso di venerdì sera e sabato sera saranno a pagamento al prezzo di 20 euro ogni serata, 30 per l’abbonamento ad entrambe le serate. Dopo l’1.30 di venerdì l’ingresso a Il Tempo Sospeso è gratuito, mentre sabato dopo l’1.30 si entrerà al prezzo di dieci euro e comprenderà il djset di Ralf, tra i più famosi dj del panorama nell’ambito della musica techno house.

L’appuntamento con Giorgio Poi previsto per domani, venerdì 9 agosto, sarà spostato per problemi logistici al 16 agosto alla Scalinata del Folklore, il festival si allungherà quindi di una giornata anche grazie alla collaborazione del Comune e porterà l’evento nel centro cittadino, dove si erano svolti anche altri appuntamenti in passato.

In occasione delle serata nel locale ci saranno anche delle navette private messe a disposizione dagli organizzatori per la serata di venerdì e sabato sera che partiranno davanti alla stazione dei treni di Termoli alle 21 e alle 23 e ripartiranno poi da Contrada Demanio e Spugne verso il centro cittadino alle 2 e alle 4; anche da Vasto – San Salvo partirà una navetta fino al locale e tornerà nelle città abruzzesi.

All’interno dell’area ci sarà anche uno spazio dedicato al cibo e all’acquisto del merchandising che permetterà a chi contribuirà di aiutare l’organizzazione CreaTe e il Tempo sospeso a sostenere gli appuntamenti musicali.