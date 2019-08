La famiglia di Antonio Di Vito, 38 anni, chiede la verità sulla morte di quel ragazzone, che la mattina dello scorso 14 agosto è entrato in ospedale sulle sue gambe e non è più uscito. I medici che lo hanno visitato e curato prima che la situazione precipitasse, a loro volta, spingono perché si faccia chiarezza, certi di aver fatto tutto quanto era in loro potere e consapevoli, allo stesso tempo, che la medicina non è una scienza esatta.

Cosa è accaduto ad Antonio Di Vito lo stabilirà l’autopsia. Il medico legale incaricato dal pm di Larino Ilaria Toncini ha cominciato l’esame nella camera mortuaria del san Timoteo intorno alle 17 e 30 di oggi, 21 agosto. Mauro Ciavarella, dell’Università di Foggia, affiancato dal suo staff, dovrà stabilire principalmente se la causa del decesso sia riconducibile a un aneurisma dell’aorta addominale, come sospettano anche i medici che hanno preso in carico il 38enne per due volte nello spazio di poche ore. Prima a mezzanotte del 13 agosto, quando il paziente è arrivato lamentando un forte mal di stomaco e riferendo di aver bevuto una bevanda ghiacciata, e poi il mattino successivo, quando è nuovamente approdato nel nosocomio di contrada Mucchietti, accompagnato dai familiari.

La situazione sarebbe diventata irrecuperabile in poco più di un’ora. L’ospedale, che a sua volta ha avviato una inchiesta interna, sostiene che la corsa contro il tempo non è bastata a salvare la vita al giovane, dimesso la sera precedente “dopo tutti gli accertamenti e gli esami, che non avevano rivelato nulla di anomalo” e precipitato in choc emorragico intorno alle 10 e 30 del giorno dopo, quando “è stato seguito da medici, rianimatori e infermieri in maniera costante, malgrado le disperate condizioni nelle quali lavora il reparto di Emergenza”, che nei giorni di Ferragosto è stato preso d’assalto come e più di sempre, mentre il personale continua a essere carente.

La famiglia, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri nei minuti successivi alla certificazione della morte, ritiene che qualcosa sia andato storto. Vuole sapere perché è stato dimesso la notte precedente, e perché il loro congiunto è morto in pochissimo tempo sotto gli occhi e le mani dei dottori, che lo avevano già intubato per portarlo in sala operatoria.

La cartella clinica è stata sequestrata e sull’episodio, come richiede la prassi, è stata aperta una inchiesta che segue la denuncia dei familiari. Due medici – rispettivamente in servizio la notte del 13 e la mattina del 14 agosto – risultano indagati dalla Procura della Repubblica. Entrambi, difesi dall’avvocato Antonio De Michele, hanno nominato un consulente di parte ognuno che presenzia all’autopsia. La famiglia di Antonio Di Vito è invece rappresentata dall’avvocato Angelo Sbrocca, che ha ricevuto ieri l’incarico professionale. Anche in questo caso è stato nominato un consulente di parte, un medico legale che assiste agli accertamenti tecnici nell’interesse dei familiari di Antonio Di Vito, i cui funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle ore 16 a Santa Maria degli Angeli, a Termoli.

seguono aggiornamenti