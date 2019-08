Mistero della pozzanghera sulla sabbia. Acqua anche sotto i portici, si ipotizza una perdita sotterranea

La pozzanghera di acqua dolce sulla sabbia di Termoli è “tornata”. O meglio: si è ripresentata a distanza di poche ore dal passaggio della ruspa che in mattinata aveva livellato l’arenile, anche con l’obiettivo di verificare cosa sta succedendo tra i lidi La Piovra e il Sirena Beach. La chiazza umida, col passare delle ore, si è nuovamente trasformata in una conca piena di acqua, come documenta l’immagine scattata nel tardo pomeriggio di oggi. Ma non solo: ad aggiungere un elemento importante alla interpretazione dell’insolito fenomeno c’è anche la presenza di acqua sotto la pavimentazione del porticato antistante la spiaggia “bagnata”, dall’altra parte del lungomare Colombo.

Un segnale che farebbe pensare a una perdita di acqua dalle condotte idriche sotterranee, che come la cronaca ha documentato in diverse occasioni non versano in buone condizioni e sono sistematicamente soggette a rotture o guasti. L’ipoteso sotto la sabbia, che si sta facendo strada, mentre oggi è intervenuta la Capitaneria di Porto che ha chiesto anche il supporto dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, è che lì sotto ci sia una perdita di acqua importante, e che la pressione della fuoriuscita sia riuscita a scavarsi un varco sotto l’arenile fino a raggiungere quasi la riva e lì sgorgare, dando origine appunto alla pozzanghera che sta interrogando tanto i bagnanti.

Meglio intervenire subito, accertare l’origine prima che sia troppo tardi. Il guasto infatti potrebbe essere rilevante.