Si è svolta ieri sera (25 agosto) a Larino la finale interregionale di Miss Stella del Mare per le regioni Abruzzo e Molise. Il concorso, giunto alla sua settima edizione, è uno dei più noti d’Italia, che seleziona ragazze basandosi non soltanto sulla loro bellezza, ma anche sul loro talento.

Ad agguantare la finale sono state Sara Natale di Pescara e Veronica di Fonso di Fossacesia, a cui è stata donata una collanina fatta a mano dall’orafo sammartinese Michele di Claudio. Assieme a loro, le altre due finaliste ovvero Francesca D’amario, 17enne di Atessa, e Chiara Cutillo, 14enne di Campomarino.

L’evento è stato presentato dalla giornalista e attrice Barbara Fino e dallo showman – nonché partner e direttore artistico – Antonio Mustillo. Tra i giudici, oltre agli sponsor, l’orafo Michele di Claudio, il sindaco di Larino Pino Puchetti e l’hair stylist Fortunata Pietrantonio, che ha curato le acconciature delle concorrenti.

A sfidarsi sul palco, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, Mara Staniscia (14 anni), Veronica di Fonso (18 anni), Federica Ceroli (17 anni), Letizia Burattini (17 anni), Celeste Navani (15 anni), Sara Natale (21 anni), Elena di Paolo (17 anni) e Alessia Narciso (18 anni).

La serata ha visto il susseguirsi di cinque dimostrazioni, intervallate da interviste agli sponsor, esibizioni canore – tra cui, quella sorprendente del tredicenne Francesco Cascitelli, studente da cinque anni di canto lirico leggero – e sketch comici di Mustillo.

Durante la prima dimostrazione, le ragazze si sono esibite singolarmente in uno spettacolo: Federica e Celeste hanno portato in scena una propria danza, mentre Alessia ha proposto al pubblico un numero di ginnastica ritmica. La seconda dimostrazione ha visto le ragazze cimentarsi nella prima sfilata della serata, indossando l’abito che più le rappresentava. Ancora, la sfilata in costume da bagno, prima, e in abito da sera, poi. Durante l’ultima ‘prova’, la più importante, le ragazze sono salite in passerella con gli abiti della stilista Flavia Cordisco (originaria di Campomarino), proprietaria dell’atelier The queen butterfly, sponsor e costumista ufficiale del concorso. Abiti da sera, lunghi e corti, colorati e seducenti. Ogni ragazza ha infine ricevuto una fascia a ricordo dell’evento da parte dei vari sponsor.

La finale sarà a bordo di una crociera sulla Costa Fortuna, assieme ai vip e ai personaggi dello spettacolo. Le aspiranti miss terranno alcuni workshop e si esibiranno per gli ospiti della nave. Ad accompagnarle in quest’avventura ci sarà sempre Flavia Cordisco, che curerà gli abiti di tutte le partecipanti alla gara.

Alla fine di tutto, sarà organizzata una festa in uno dei locali più famosi di Ibiza.