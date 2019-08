Miccoli, ex candidato con Fratelli d’Italia, nominato commissario per gli Ept

Antonio Miccoli, 52 anni, candidato con Fratelli d’Italia (non eletto) alle Amministrative di Termoli dello scorso 26 maggio, nominato commissario liquidatore per gli Enti provinciali Turismo di Campobasso e d’Isernia, che la Regione Molise intende dismettere e che comunque da tempo sono in regime commissariale.

Si tratta di organismi nati con l’obiettivo della promozione e valorizzazione turistica locale, che si sono rivelati inefficaci, per i quali la giunta regionale ha deciso la messa in liquidazione nominando un unico commissario per l’Ente di Campobasso e per quello d’Isernia. Malgrado l’avviso pubblico, la scelta è di matrice politica, come sempre in questi casi.

Miccoli è commercialista, come il Governatore Donato Toma, che sta piazzando colleghi in tutti i posti a “dipendenza” regionale convinto che la professione del commercialista sia la più adatta a incarichi che gravitano attorno alla contabilità oppure, come in questo caso, alla messa in liquidazione di enti pubblici.

La durata dell’incarico del commissario unico con funzione liquidatoria è di un anno, prorogabile per altri due, per un compenso di 20mila euro lordi.