Ferragosto all’insegna della tradizione per i molisani. Dalle prime ore di questa mattina auto sulle strade in direzione della costa dove il vento, dopo le scorse giornate ardenti, non ha bloccato chi tiene alla giornata di Ferragosto fuori porta.

Pampanella, arrosto e tradizionale insalata di riso non mancano nelle borse frigo dei molisani che oggi non hanno rinunciato alla tradizionale scampagnata. Tra anguria a fette e birra fresca molti hanno scelto la montagna. Ma non manca chi ha deciso di rimanere in città e pranzare a casa con famiglie ed amici.

Agriturismi e villaggi turistici sono la maggiore attrattiva dei molisani e di quei molisani all’estero che ogni anno tornano nei loro paesi di origine. Nel menù del pranzo di Ferragosto una costante resta l’arrosto misto. Mamme, nonne, mogli e mariti in cucina per sfornare le migliori prelibatezze della tradizione.

Il caldo afoso dei giorni scorsi sembra un ricordo oggi. In serata previsti 17 gradi nel capoluogo di regione. Vento sulla costa e a Termoli dove in serata è atteso il tradizionale Incendio del Castello. Musei aperti e feste anche negli altri paesi molisani. A Campomarino stasera concerto di Iva Zanicchi. ‘Freselle e Pemmadòra’ a Ferrazzano. Festival di Street Art a San Martino in Pensilis. Serata musicale a Vastogirardi. Mercatino antiquariato, artigianato e oggettistica a Capracotta.

Nel capoluogo di regione centri commerciali chiusi, ma non i discount. Chi non è in ferie ne approfitta per un aperitivo con amici prima del ‘grande pranzo’. Famiglie anche in Chiesa per questa giornata che non è solo folklore. Il vestito migliore da indossare in questa giornata è il sorriso. Buon Ferragosto a tutti!