E’ un pomeriggio arroventato a palazzo San Giorgio: al centro le scuole, argomento che negli ultimi anni ha scatenato polemiche tra le varie forze politiche. Ed è terreno di scontro anche ora.

La prima notizia riguarda i piccoli dell’asilo di via Pirandello: non saranno trasferiti. L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Amorosa ribatte alle dichiarazioni del centrodestra sul rischio ‘sfratto’ per i bambini che frequentano la scuola.

La replica arriva dopo l’allarme lanciato dai consiglieri di opposizione riguardo al rischio dello spostamento di alcuni alunni in un’altra sede per via della mancanza del certificato prevenzione incendi per l’istituto.

Repentina la risposta dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, che rassicura i cittadini di Campobasso: i bimbi non saranno spostati.

“Volendo usare un gergo sportivo verrebbe da definire le esternazioni dei consiglieri del centrodestra, escludendo il consigliere Sabusco, come un clamoroso autogoal – commenta con un pizzico di ironia l’ingegnere Amorosa. – Purtroppo, pur volendo mostrare sportività per chi critica, risulta difficile giustificare e comprendere la poca e approssimativa informazione che quei consiglieri hanno mostrato di possedere in materia. Alla fine, tutto quello che avrebbero dovuto e potuto fare era solo informarsi, nulla più. Avrebbero così evitato di dichiarare cose inesatte e fuorvianti per i cittadini”.

“La scuola dell’infanzia di Via Pirandello, afferente all’Istituto Comprensivo Petrone, – fa chiarezza l’assessore – ha il certificato di prevenzione incendi per un numero inferiore a cento utenze. L’Istituto quest’anno ha accettato le iscrizioni superando il suddetto limite di bambini, formando due classi in più, quindi senza avere le condizioni previsti dalla normativa. Per risolvere questa problematica la scuola ha proposto all’amministrazione comunale, di spostare le due classi aggiuntive presso la sede centrale di via Alfieri dove sono in corso le procedure per ottenere il certificato di prevenzione incendi”.

Considerato che il decreto Semplificazione ha prorogato a dicembre 2019 la messa a norma degli asili nido e a dicembre 2021 quella delle scuole per l’adeguamento alle norme antincendio, “non si ravvisa più la necessità – rassicura Amorosa – di una sistemazione delle due classi suppletive delle scuola dell’infanzia di via Pirandello presso la sede centrale”. L’amministrazione Gravina si è già attivata per ottenere un finanziamento di 148.000 euro utile ad ottenere la variazione del certificato di prevenzione incendi. “Da quanto ci risulta – chiude l’assessore comunale – precedentemente nessuna misura era stata posta in opera. Questi sono i fatti e di questi i cittadini hanno bisogno”.

A stretto di giro di posta la controreplica di Alberto Tramontano (Lega), il primo a sollevare il problema sul certificato antincendio sulla scuola di via Pirandello. “L’assessore cita il Decreto Semplificazione che ha prorogato di due anni la possibilità di adeguamento dei CPI: basta un rinvio amministrativo per chiudere la storia? Un rinvio non è una soluzione! Un rinvio non adegua un edificio! Stia sereno il plenipotenziario e silente assessore pentastellato: per fare anche solo un autogol è necessario tirare in porta! Meglio di chi ancora non si rende conto nemmeno di dove sia il campo e dove si trovi il pallone! Lo aspettiamo in Consiglio per la discussione, se ci concederà l’onore della sua presenza e della sua parola”.

A puntare il dito contro i colleghi di opposizione è anche Massimo Sabusco (Udc). Per la seconda volta l’ex assessore della Giunta Battista – ora ritornato al centrodestra – bacchetta i colleghi: “No all’opposizione distruttiva. Bisogna saper leggere le carte”. Dopo il suo voto favorevole per l’adesione del Comune di Campobasso al progetto Cis sui tratturi (i colleghi di centrodestra si sono astenuti ndr), questa è la seconda volta in cui Sabusco risulta una voce fuori dal coro. È stato l’unico a non firmare la mozione sulla scuola dell’infanzia di via Pirandello. “I miei colleghi si sono dati la zappa sui piedi non conoscendo la normativa”, torna a tuonare l’ex assessore comunale.