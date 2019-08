Campobasso

Manca il certificato prevenzione incendi: a rischio trasloco i piccoli della ‘Di Zinno’

Alla scuola dell’infanzia di via Pirandello manca il certificato prevenzione incendi. Questo significa che per rispettare la normativa vigente il plesso non potrà ospitare più di cento persone in sicurezza, personale compreso. A denunciare la situazione e il rischio per alcune famiglie di subire una sistemazione diversa per i propri figli è il centrodestra al Comune di Campobasso.