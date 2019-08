“Mamma gatta allatta”: parcheggio bianco riservato ai cuccioli. Un caso che fa parlare la città

L’iniziativa caldeggiata dal Comune di Termoli, evidentemente richiesta dai residenti di via Mario Pagano, o almeno da quelli più sensibili agli animali, ha incrociato il favore di gran parte della popolazione ma ha anche “infastidito” alcuni cittadini che protestano, sui social, contro la “sottrazione” di un parcheggio bianco lungo la strada, riservato – con tanto di transenne firmate Comune di Termoli – a una gatta e ai suoi due cuccioli.

La scelta di permettere al felino di allattare in pace, senza il rischio di doverlo fare sotto le autovetture, ha però in generale ottenuto il plauso della cittadinanza. Teatro della insolita scena è proprio via Mario Pagano, a ridosso di piazza Bega, dove uno degli stalli free è stato recintato e riservato a una gatta e ai suoi cuccioli. Trasportino, scatola di cartone convertita in cuccia, ciotola dell’acqua e del cibo e cartello che informa di come mamma gatta stia allattando, pregando di non disturbare.

Va da sè che l’episodio, finito su facebook, sia diventato argomento di discussione anche molto vivace, dividendo l’opinione pubblica fra favorevoli e contrari, ma con una larghissima preponderanza dei primi.