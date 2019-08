La serie tv ‘Made in Italy’ che vede tra le protagoniste la modella e attrice campobassana Greta Ferro è al centro di un accordo commerciale ‘storico’ tra Mediaset e nientepopodimeno che il colosso Amazon Prime Video.

Prime Video, il servizio di video streaming di Amazon, ha deciso infatti di investire in Italia acquistando i diritti di prima visione di un contenuto seriale che ‘parla’ anche un po’ molisano. La serie si chiama Made in Italy e vedrà l’astro nascente Greta Ferro protagonista accanto ad un’attrice di esperienza come Margherita Buy e a un cast d’eccezione.

La serie racconta l’incredibile esplosione, nella Milano degli anni ’70, della moda italiana grazie al talento sconfinato di un’intera generazione di stilisti. La giovane molisana, catapultata nel mondo della moda dopo essere stata scelta come volto per Armani, ha sempre aspirato al cinema e ora, con questa serie televisiva che si preannuncia di successo, può davvero spiccare il volo.

È la prima volta che Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi. E la circostanza che Prime Video abbia scommesso su Made in Italy la dice lunga sulla qualità del prodotto. D’altronde anche questa è una ‘prima assoluta’: non era mai successo prima d’ora che Prime Video distribuisse un contenuto seriale italiano.

La serie Made in Italy andrà in onda in anteprima e in esclusiva online su Prime Video nel prossimo autunno e successivamente in prima tv assoluta su Canale 5. Un bel colpo per la nostra Greta.