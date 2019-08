Da ieri, sabato 10 agosto, lo stadio comunale di Guglionesi porta il nome di Nicolino Cianci. All’allenatore di calcio di grandi e piccoli l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Bellotti ha scelto di dedicare lo spazio che per lui era diventato come una seconda casa grazie alla sua passione per il pallone.

Tre anni dopo la sua scomparsa, nell’aprile del 2016, con una piccola cerimonia a cui hanno partecipato alcuni degli amministratori la sua famiglia ha avuto il compito di scoprire la targa celebrativa che riporta il nome di Nicolino. La commozione non è mancata davanti a quella grande pietra chiara proprio come quando la notizia della sua morte si è diffusa in paese, tra i suoi allievi più piccoli e tra i più grandi che lo hanno ricordato sui social come un secondo padre grazie agli insegnamenti che ha dato loro e le parole ben oltre i campi di gioco. Da ieri potranno ritrovarlo ogni giorno e ricordarlo anche entrando allo stadio comunale.