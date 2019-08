Non solo Lino Banfi, che qualche giorno fa ha trascorso qualche ora in città. Sono stati i giorni di grande afflusso di turisti a Termoli e insieme a loro, spesso mischiati tra la folla, anche diversi vip e gente del mondo dello spettacolo che è stata immortalata dai fan in diverse zone della città.

Fra loro negli ultimi giorni Iva Zanicchi, che ha tenuto un concerto molto partecipato a Madonna Grande proprio ieri sera, il musicista americano Kenny Carpenter e due comici molto apprezzati dal pubblico giovane come Amedeo Grieco del duo Pio&Amedeo, che è praticamente di casa alla cala Sveva e Il Pancio, youtuber che da qualche anno è diventato volto riconosciuto anche in televisione.

In particolare Iva Zanicchi, storica conduttrice del programma ‘Ok il prezzo è giusto’, nonché cantante apprezzatissima negli anni passati e ancora con uno zoccolo duro di affezionati ammiratori, è stata vista in una pasticceria di Corso Fratelli Brigida, a poche ore dal concerto tenuto a Nuova Cliternia nella serata del 15.

La mattina dello stesso giorno il consigliere comunale Nicola Malorni ha postato sulla propria pagina Facebook una foto che lo ritrae col musicista e dj americano Kenny Carpenter, incontrato sul litorale nord di Termoli.

Giornata di Ferragosto che ha invece trascorso a Termoli Amedeo, il comico foggiano che ha casa in città e che è spesso ospite della Cala Sveva dove ieri molti l’hanno notato e qualcuno è riuscito anche a farsi fotografare con lui. Amedeo, insieme all’inseparabile Pio, sarà inoltre sul palco del Teatro Verde per la prima assoluta del loro nuovo spettacolo teatrale, che verrà proposto a Termoli il 29 agosto in una cosiddetta tappa zero.

Per i due, dopo il successo della trasmissione ‘Emigratis’ e la partecipazione al programma ‘Le Iene’, all’orizzonte ci sarebbe anche un lungometraggio. Presenza invece più a sorpresa quella di Andrea Panciroli, meglio conosciuto come ‘Il Pancio’. Si tratta di un giovane youtuber e videomaker che è riuscito a farsi conoscere da milioni di italiani tanto da conquistarsi anche partecipazioni a film e programmi televisivi come il Festival di Sanremo è Ciao Darwin.

A quanto pare per lui Termoli (la foto è stata scattata da un fan su corso Nazionale ieri sera) è meta conosciuta, dato che il giovane comico calabrese avrebbe sposato una molisana e trascorrerebbe spesso qualche giorno di vacanza a Termoli.

Insomma un Ferragosto di Vip a Termoli, luogo turistico che viene spesso scelto da personaggi famosi.