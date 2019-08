Lei lo lascia, lui impazzisce e minaccia di tagliarsi le vene: paura e caos in Piazza San Francesco

Hanno iniziato a litigare per motivi ancora sconosciuti ma il diverbio tra i due è presto degenerato. Due fidanzati, lui pakistano e lei ucraina hanno messo in subbuglio un intero quartiere in piena notte, lungo via Mazzini a Campobasso, all’altezza della Chiesa del Sacro Cuore.

Sul posto una pattuglia della squadra volante, il 118 e anche un equipaggio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto pare che i due stessero litigando perché la donna aveva deciso di mollare il fidanzato pakistano. Questi, affatto deciso ad accettare la fine della relazione d’amore, all’improvviso avrebbe afferrato una bottiglia e una volta rotta con i cocci di vetro avrebbe iniziato a minacciare atti di autolesionismo. E’ partita la richiesta d’aiuto al 113. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti di via Tiberio che si sono trovati di fronte ad un uomo in pieno stato di alterazione.

Inutili le parole per calmarlo. In via Mazzini si è creato quindi il caos. Ad un certo punto per portarlo alla calma e fermare i tentativi di tagliarsi del giovane, gli agenti sono stati costretti ad utilizzare due fiale di spray al peperoncino.

Immobilizzato l’hanno quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno portato la coppia di fidanzati al pronto soccorso dove sono stati medicati e refertati.

L’uomo una volta tranquillizzato è stato identificato e contro di lui si procederà probabilmente con una denuncia all’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un caso isolato o se la giovane ucraina ha subito atti di violenza anche in passato.