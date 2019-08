Le fiamme divampano nel bosco, scongiurato il peggio dal 115

La minaccia del fuoco è arrivata in serata, quando per cause ignote il rogo ha cominciato a divampare nel bosco di San Giacomo degli Schiavoni.

Fiamme altissime, notate da diversi automobilisti che hanno lanciato l’allarme chiamando in soccorso i vigili del distaccamento di Termoli. Il rogo è stato domato in breve proprio perché preso in tempo dalla squadra del 115.

Diversi i cittadini che, con comprensibile timore, hanno assistito dal Belvedere di Guglionesi alle operazioni di spegnimento, constatando con sollievo che il fuoco era stato domato e il peggio scongiurato.