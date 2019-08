Colori, suoni, musica, emozioni: in una parola Ferragosto. Il 15 agosto, festa d’eccellenza che conclude la stagione estiva, è un carico di passione e felicità e, seppure viene festeggiato in ogni parte d’Italia, quello di Termoli è divenuto famoso in tutto lo stivale. Oltre mezz’ora di fuochi d’artificio, con una bilanciata alternanza di spari a pelo d’acqua ed in alto, con i tipici colori del rosso e del giallo che emulano le fiamme che distrussero il Borgo Antico nel 1566, per poi giungere al momento clou, quello più atteso da tutti e che tiene con il fiato sospeso grandi e piccini: l’incendio del Castello.

Una grande cascata si getta dal muraglione verso la passeggiata, con fili dorati a comporre la splendida batteria di mortaretti che si rispecchia sulle acque dell’Adriatico. Una vera e propria magia in grado di portare a Termoli, nella sola giornata di Ferragosto, più di 60mila persone. Uno spettacolo unico che Primonumero.it vuole farvi rivivere attraverso questi straordinari scatti carichi di emozioni ad opera di Nicola Cappella, nostro fidato amico, fotografo eccezionale ed esperto di musica.