‘Le bocce a mille metri’, partite sul prato per sportivi e appassionati

Domani, domenica 25 agosto 2019, in occasione della festa della Madonna di Santa Maria di Monteverde Mirabello-Vinchiaturo, organizzati dall’omonima associazione, si terrà un evento sportivo, denominato ‘Le bocce a mille metri’.

A partire dalle ore 15, infatti, è in programma l’iniziativa ‘Le bocce a mille metri’, giunta alla seconda edizione, a cura della Federbocce Molise. Sarà possibile per tutti cimentarsi in una gara su prato.

“Stiamo portando la pratica della disciplina sportiva delle bocce in tutta la regione – ha affermato il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina – E, in questa circostanza, per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione del presidente dell’Associazione ‘Santa Maria di Monteverde’, portiamo le bocce in un posto favoloso. L’obiettivo è quello di farci conoscere all’esterno, perché le bocce sono nate all’aperto. Da quando ci siamo chiusi nei bocciodromi, molti hanno dimenticato il fascino di questo sport. Il Comitato Regionale Molise sta portando avanti un’attività volta a farci conoscere in giro per il territorio”.

L’invito della FIB Molise è per tutti coloro che vorranno trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.