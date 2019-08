A fronte dello sconquasso in cui è precipitato il Molise, dove per anni ci si è impegnati più a nascondere la polvere sotto il tappeto, più a ridimensionare i problemi che a cercare una soluzione. Dopo un anno e passa della nuova Amministrazione regionale che, sostanzialmente, tira avanti fra contraddizioni e accuse all’interno della maggioranza e con le stesse opposizioni che sembrano brancolare. Davanti ad un lungo rosario di vertenze e di situazioni emergenziali, con i lavoratori ed i disoccupati ed i cittadini tutti che sembrano passati dalla preoccupazione alla disperazione. Finalmente: una riunione del Consiglio, dedicata, monotematicamente, al lavoro. Speriamo che serva a qualcosa.

È necessaria una nuova fase politica e programmatica per la Regione. Avvertiamo l’urgenza di un percorso aperto, plurale e partecipato che rilanci i valori che contraddistinguono il Molise e ne giustificano, persino, la stessa sopravvivenza come unità amministrativa autonoma. Serve unire il campo politico e culturale, al di là delle legittime diversificazioni fra opzioni e appartenenze, per puntare a coinvolgere cittadini, intellettuali, personalità, forze politiche e sociali per costruire insieme progetti e programmi di governo. Vorremmo tanto, come UIL, che dal Consiglio uscisse, più che la solita lista di promesse o l’auspicio di soluzioni miracolistiche, una traccia, un percorso aperto al contributo di tutti coloro, cittadine e cittadini, lavoratori e coloro che vorrebbero esserlo presto, forze politiche e sociali presenti in Molise per costruire, dal basso, partendo dai problemi, una qualche strategia.”

Dobbiamo fare tesoro di quanto ci hanno insegnato i Sindaci alle prese con il Contratto Istituzionale di Sviluppo. La prossimità: chi vive quotidianamente i problemi e c’è a contatto, meglio sa analizzare, più agilmente può progettare, con maggior efficacia riesce a verificare, seguire i percorsi e realizzare gli obiettivi.

Ma dobbiamo mettere a fattor comune quanto, anche in questi giorni, abbiamo avuto modo di intuire dalla lettura della nostra stampa. La competenza: anche da noi vi sono professionisti, docenti, ma anche specialisti di varie qualifiche, in grado di mettersi in ascolto e accompagnare le scelte, progettare gli interventi. Chi meglio dei coltivatori può efficacemente orientare le scelte in materia di politica agricola o di sviluppo rurale? I sindaci, loro sì, sanno quali possono essere le attività nelle quali impegnare i tanti fruitori di ammortizzatori sociali. I lavoratori dei Centri per l’Impiego o per la Formazione professionale sapranno bene come riallacciare il rapporto fra domanda e offerta di lavoro, fra competenze richieste e competenze da acquisire (e non abbiamo certo bisogno di attendere i navigator perché il tutto si metta in moto).

C’è poi un altro fattore rilevante: l’affidabilità e la rappresentatività. Non è certo la stessa cosa concordare con il Sindacato confederale, che da noi rappresenta e organizza decine di migliaia di lavoratori, il piano di stabilizzazione dei precari che inseguire il particulare del piccolo sindacato autonomo e di altri soggetti autoreferenziali. Confindustria, le Associazioni dell’Artigianato, del Commercio o dell’Agricoltura, la Cooperazione, gli Ordini professionali, l’Università e il mondo della Scuola, e altri ancora, sono, ognuno per la propria parte e nello specifico contesto economico, portatori di interessi, ma anche di esperienze e di capacità di impegno, peraltro con il coinvolgimento possibile delle loro articolazioni nazionali. Vorrei tutti costoro attorno al letto del moribondo Molise, a confrontare terapie e percorsi.

È indispensabile per la costruzione di un possibile percorso di ripresa economica, sociale e politica del Molise un totale rinnovamento nei metodi e negli stessi atteggiamenti delle Istituzioni. A partire dalla Regione, la cui articolazione operativa va peraltro interamente rivista, perché così com’è non può certo sostenere la nuova fase da molti auspicata.