Via delle Acacie a Termoli di nuovo trasformata in una discarica a cielo aperto. E stavolta non c’è proprio modo di puntare il dito contro la ditta, la Rieco, che al contrario solo qualche settimana fa ha ripulito per bene tutta l’aria e l’ha bonificata dalle cartacce e dalle montagnole di immondizia abbandonate sul ciglio della strada.

È passato pochissimo tempo e siamo punto e a capo. Vetro, lattine, cartacce, ciglio stradale trasformato in un vero immondezzaio. L’inciviltà sembra non avere limiti e malgrado i cittadini paghino il servizio di nettezza urbana, continuano ad abbandonare i rifiuti dove capita, lasciando che piccole discariche spuntino come funghi ovunque. E compromettendo l’efficienza di un servizio che pagano essi stessi. Con l’aggravante, in questo periodo, di offrire una pessima cartolina ai turisti che magari arrivano a Termoli immaginando di trovare una “bomboniera” e si vedono circondati dalla spazzatura.