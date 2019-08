Una preside che lascia un ottimo ricordo di sé. Lei è Maria Maddalena Chimisso e da settembre non dirigerà più l’istituto Omnicomprensivo di Guglionesi ma andrà al Boccardi-Tiberio di Termoli. Al suo posto ci sarà la dirigente Patrizia Ancora, che prima dirigeva l’istituto di Montenero di Bisaccia.

Il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti per tutto quanto fatto dalla preside per l’istituto del paese.

«Ringrazio di cuore la Preside Maria Maddalena Chimisso per tutto quello che ci ha dato in termini di professionalità e di umanità. Ci ha fatto sentire la sua completa condivisione, sia nei momenti brutti, come quelli del terremoto, sia in quelli belli, vedi gli innumerevoli e straordinari successi ottenuti nel corso del suo mandato a Guglionesi».

Una serie di successi per la scuola a cui va ascritto indubbiamente il merito anche e soprattutto a lei. «Gli alti livelli, sia quantitativi, che qualitativi, raggiunti dal nostro Omnicomprensivo sono certamente dovuti all’impegno profuso, unitamente a tutto il corpo docente, dalla Preside Chimisso. Grazie ancora per tutto quel prezioso patrimonio, materiale e immateriale, che lascia in eredità alla nostra intera comunità».