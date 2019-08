In centinaia oggi pomeriggio 1 agosto sulla Scalinata del Folklore di Termoli per l’ormai tradizionale appuntamento con la foto di gruppo ‘Noi Termolesi’. In tanti hanno risposto all’appello presentandosi alle 19 per farsi fotografare insieme con tanti concittadini.

Ma quest’anno l’evento ha assunto un significato diverso: infatti gli organizzatori hanno distribuito dei fogli bianchi con la scritta #L113, codice identificativo dei nati a Termoli. Si tratta del simbolo della lotta affinché il Punto Nascite dell’ospedale San Timoteo resti aperto.

Così non potevano mancare gli esponenti del gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’, seduti sulla Scalinata fra mamme e bambini, anziani e giovani per farsi immortalare dal fotografo Joe Pipino.

C’erano anche le assessori Rita Colaci e Silvana Ciciola, i consiglieri di maggioranza Vincenzo Sabella e Nicola Malorni, nonché l’ex parlamentare Laura Venittelli. Atteso anche il sindaco Francesco Roberti per un evento che sta diventando sempre più popolare.