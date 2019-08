La differenziata che non va: “Rifiuti accatastati da tre giorni in via Nisida”

Ancora disagi per la sporcizia in città e il cattivo funzionamento della raccolta differenziata. L’ultima segnalazione in ordine di tempo per la situazione rifiuti arriva da via Nisida, periferia di Termoli. “Questi rifiuti sono accantonati lì da 3 giorni” scrive un cittadino stufo di dover sopportare la sporcizia sotto casa.

Purtroppo in molti casi la non corretta differenziazione dei rifiuti, o il conferimento non conforme, portano episodi di questo tipo, anche se diversi residenti hanno rilevato passaggi della raccolta non sempre puntuali.

Intanto si attende che vengano elevati i primi verbali ai trasgressori, grazie anche all’installazione di alcune fototrappole in città.